Di Francesco: “Per poter far male al Milan dobbiamo difenderci bene”

28/08/2025 | 18:21:46

A poche ore dalla partita che vedrà impegnato il suo Lecce, al “Via del Mare”, contro il Milan, Eusebio Di Francesco si è espresso in conferenza stampa a margine dell’ottimo pareggio conquistato sul difficile campo del Marassi di Genova contro la squadra allenata da Vieira. Il tecnico dei salentini ha così parlato della prossima sfida contro la squadra di Allegri: “Sono reduci da una sconfitta inattesa, ma hanno disputato un ottimo pre-campionato, in cui avevano lanciato segnali forti ed ottimi segnali. Non conosco le situazioni interne, so solo che troveremo un Milan arrabbiato e voglioso di vincere la partita domani. Allegri sa che il Via del Mare è un campo difficile per chiunque, ma dovremo prestare la massima attenzione. Servirà grande concentrazione, perchè loro hanno sanno inserirsi bene in area. L’assenza di Leao non può che essere un bene per noi, ma c’è tanta gente forte in rosa. È una gara dove anche l’episodio isolato può cambiare tutto. Ho lavorato tanto in questa direzione, spingendo su mentalità e continuità. Stiamo preparando al meglio questa partita, per poter far male al Milan dovremo intanto difenderci bene” . Il tecnico ha elogiato il pubblico di Lecce, dopo il boom di abbonamenti: “Siamo orgogliosi di tutti questi abbonati, saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Noi dobbiamo essere bravi a trascinarli con il nostro atteggiamento e loro poi spingeranno noi come sanno fare benissimo”. Focus anche su Camarda: “Ad un ragazzo così giovane non posso che consigliare di vivere tutto con spensieratezza. Non deve pensare agli errori. In settimana l’ho visto bene, ma sto dando sempre poco peso a questo ragazzo. Farà del suo meglio, non ho dubbi su questo”

Foto: Instagram Venezia