Di Francesco: “Passivo pesante, ma dobbiamo segnare di più”

21/11/2026 | 17:29:24

Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza dopo la sconfitta contro la Lazio: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non meritavamo di stare sotto. Anche questo passivo è troppo pesante, oltre i meriti della Lazio non ricordo altre occasioni per loro. Peccato per il primo gol preso, dovevamo stare più attaccati all’uomo, contro le grandi squadre non puoi concedere neanche mezzo metro. Rispetto a quanto creato abbiamo raccolto poco”.

foto x lecce