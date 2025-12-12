Di Francesco: “Partita ben giocata, è stata premiata la nostra continuità”

12/12/2025 | 23:37:52

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Dispiaciuto per Berisha, un giocatore importante, una grave perdita per quello che stava facendo. Ma confido in chi subentrerà. Oggi chi è subentrato ha fatto bene, sto cercando di far capire quanto sia importante entrare a gara in corso. E’ stata la partita nella quale abbiamo avuto maggiore continuità nelle due fasi. Partita vera, partita giusta, contro una squadra da non sottovalutare, che sta facendo molto bene”.

Stulic? “Quando è entrato qualche fischio c’era ma si è tappato le orecchie, come consiglio sempre ai miei ragazzi. Lui ha cominciato a capire i movimenti da fare, oggi ne ha fatto uno su cui ci stiamo lavorando tanto e ha fatto gol”.

Sente il Lecce sempre più suo? “Sono contento, ho sempre detto che prima o poi arriverà una squadra che produce calcio in una certa maniera. I ragazzi stanno lavorando bene, siamo mancati a Cremona dopo il rigore”.

I subentrati? “Chi subentra deve capire quanto sia importante stare dentro la partita. Nella rifinitura ho cambiato tanto, per far capire l’importanza di subentrare. Mischiando ci si amalgama meglio. La squadra c’era, ero contento dell’attenzione della squadra. Poi queste partite vanno vinte. Voglio dare merito alla mia squadra che ha lavorato veramente bene nelle due fasi”. Cosa ha detto a Stulic prima di entrare in campo? “Sapeva che doveva essere pronto per entrare e fare quello che ha fatto. E’ un ragazzo che ha cultura del lavoro. Alla squadra ho fatto vedere gli ultimi venti minuti del secondo tempo a Cremona, per far capire quello che non voglio”.

Perché Ndaba e non Gallo? “Gallo non è stato benissimo, era un po’ febbricitante. Volevo dare l’opportunità a Ndaba, anche in base alle caratteristiche dell’avversario”.

Si è vista più verticalità? “Stiamo lavorando in questa direzione, ci sono state altre ottime prove in cui abbiamo raccolto meno, ma la continuità oggi ha fatto la differenza”.

Classifica positiva? “Sono tutte lì, non dobbiamo fermarci. A Natale non ci sarà troppo da ridere, dopo due giorni verrà qui il Como. Poi penseremo a gennaio, mese duro con partite ravvicinate. Godiamoci questa vittoria”.

Foto: sito Lecce