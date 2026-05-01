Di Francesco: “Ottima vittoria. Il Pisa non merita i 18 punti che ha”

01/05/2026 | 23:23:39

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Pisa.

Queste le sue parole: “Abbiamo mostrato i difetti di Verona nella prima parte, la squadra devi sapersi lasciare andare. Il Pisa per me non merita i 18 punti che ha, loro hanno sempre messo in difficoltà gli avversari. Siamo stati bravi a reagire dopo il pari”.

Sulla mentalità “I ragazzi non devono parlare di aspetto mentale, la squadra è stata costruita per combattere. Abbiamo perso Sottil e Berisha, ma siamo stati sul pezzo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto dieci giorni di ritiro. Faccio anche i complimenti al tifo”.

Su Cheddira “Io ci lavoro tutti i giorni con gli attaccanti. Non doveva uscire Cheddira, ma Ngom. Una volta fatto il gol ho cambiato. Ho scelto Cheddira al posto di Camarda perchè quest’ultimo veniva da un lungo stop e non è ancora in condizione. Cheddira dà l’anima sempre ed è stato ripagato”.

Sui prossimi scontri: “Step by step, pensiamo gara dopo gara. Nel calcio non c’è niente di scontato”.

Foto: X Lecce