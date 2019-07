Di Francesco: “Osiamo, per divertire e divertirci. I nuovi si stanno adattando”

Dopo la vittoria in amichevole contro il Real Vicenza, il neo tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni della società ligure. Queste le sue dichiarazioni”Sicuramente la prima amichevole è stata più impegnativa della seconda. A livello di fisicità ci ha messo in difficoltà. Mi aspettavo che la mia squadra fosse stanca e imballata in virtù del lavoro svolto in questi giorni. Nel secondo tempo siamo usciti alla distanza e abbiamo fatto delle buone cose. Nella seconda partita ho inserito più giovani. Mi sono piaciuti molto perché hanno giocato senza troppi patemi. Giocare in orizzontale non mi piace, cerco di trasmettere il mio pensiero. Osiamo, per divertire e divertirci. I nuovi si stanno adattando bene nel gruppo, sono ragazzi con grande disponibilità.

Foto: Twitter Sampdoria