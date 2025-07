Di Francesco: “Oggi non conta più il modulo, ma l’intensità messa in campo. Su Camarda…”

Eusebio Di Francesco si racconta in un’intervista a La Repubblica, toccando vari aspetti del suo percorso personale e professionale. Il nuovo tecnico del Lecce ha parlato apertamente delle difficoltà vissute nelle ultime stagioni, segnate da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia: “Sono caduto due volte all’ultima giornata. Ho avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo per elaborare quelle sconfitte. Ho anche lavorato con una società di comunicazione per migliorare il modo in cui trasmettere i messaggi ai giocatori.” Il suo calcio, spiega, mette al centro le persone più che i sistemi tattici: “Non è il modulo che conta, ma l’intensità. Oggi non ci si può permettere di avere in campo chi cammina. Il mio modello? Il PSG: corrono tutti.” Spazio anche per un commento su Francesco Camarda: “Ha una fame enorme, forse anche troppa. Si abbatte per ogni gol mancato, ma deve capire che l’errore fa parte della crescita. È così che si diventa calciatori.” Infine, un siparietto ironico su Davide Frattesi, conteso sul mercato: “Se è indeciso se restare all’Inter o cambiare, ho io la soluzione: venga al Lecce, qui si vive benissimo.

Foto: Instagram Venezia