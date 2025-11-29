Di Francesco: “Non vediamo un Torino in difficoltà, noi dobbiamo pensare a noi stessi”

29/11/2025 | 14:58:07

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino.

Queste le sue parole: “Il Torino ha già vissuto situazioni del genere e ha reagito alla grande. Ripartiamo dalle prestazioni, dobbiamo tornare ad avere solidità e forza di creare pericoli agli avversari. Dobbiamo poi concretizzare quello che creiamo. Forse nella settimana della sosta si è parlato un po’ troppo, quello che conta è il campo e dobbiamo tornare a far parlare il campo. Al di là delle situazioni del Torino, dobbiamo guardare in casa nostra”.

Su Baroni: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto e reciproca stima. Due anni fa ha avuto la chance di allenare la Lazio, se l’è guadagnata sul campo. Ha fatto la gavetta e ha ottenuto risultati importanti. Ora allena una grande squadra con una grande storia e ottimi elementi. Lo ritengo un ottimo allenatore”.

In chiusura sulle difficoltà dei granata, palesate soprattutto in occasione dell’ultimo match perso per 1-5 tra le mura amiche contro il Como: “Questa è una domanda da fare più a mister Baroni, lui ha parlato di blackout recentemente. Arriveranno con grande determinazione, noi cercheremo di infilarci in quelle che sono le loro difficoltà”.

