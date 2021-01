Di Francesco: “Non sarei con voi se non avessi la fiducia, dalle difficoltà se ne esce. Speriamo inizino a girare gli episodi”

Eusebio Di Francesco intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Cagliari ha risposto alle voci che vedono la sua posizione non più di piena fiducia della società: “Non sarei qui a parlare con voi se non ci fosse fiducia da parte mia. Dalle difficoltà se ne esce, succede nella vita come nel calcio. Dobbiamo andare a toccare tutti quei tasselli per venire fuori da questa situazione: una partita di calcio è fatta anche di episodi, mi auguro che finalmente inizino a girare in maniera positiva anche per noi. Sulla condizione fisica di alcuni giocatori è così, ma non possiamo far altro che fare sempre meglio in allenamento e impegnarci in partita, dando loro minutaggio”. Ha poi continuato il tecnico parlando della condizione fisica e mentale dei giocatori: “L’arma in più di questa settimana è stato poter lavorare sul sistema di gioco che stiamo usando ultimamente, dando continuità a giocatori come Duncan e Nainggolan che hanno giocato poco in passato: ora avranno nelle gambe maggiore certezza e sicurezza. Il ritiro non era punitivo ma per darci la possibilità di creare dei momenti di convivialità che, in tempo di Covid, sono pochi e parlare insieme delle difficoltà. Aver recuperato Nandez è stato fondamentale per avere più scelte”.

Foto: twitter Cagliari