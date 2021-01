Di Francesco: “Non recuperiamo nessuno degli assenti di Napoli. Radja è un combattivo”

Conferenza stampa in via streaming, come solito di questi tempi, per Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida tra il suo Cagliari e il Benevento. Diversi i temi trattati dall’allenatore dei sardi, soprattutto relativi ai calciatori della rosa.

Su Radja Nainggolan, suo pupillo fin dai tempi della Roma: “Radja è un centrocampista che può giocare ovunque, ma la condizione non è ancora buona per i 90′, è un combattivo. Lo volevo dall’inizio del campionato e mi auguro possa dare esperienza e carisma a questa squadra. Domani potremmo vederlo, ma non do vantaggi e non darò indicazioni sulla formazioni”.

Soliti problemi in difesa per il Cagliari, che dovrà preparare la sfida con i giocatori contati in difesa: “Godin non recupera, così come Faragò, Klavan e Ounas. Di quelli che mancavano con il Napoli non recuperiamo nessuno”.

Menzione speciale per Joao Pedro, faro della squadra rossoblu in questo momento negativo della stagione: “La scelta di cambiare modulo e metterlo lì sta pagando. Può magari rimanere fuori dalla partita per alcuni minuti, ma quando si accende può fare male. Bisogna guardare anche i numeri e stando a quei numeri è quasi un centrocampista”

Infine interrogato sulle condizioni precarie della rosa e su quanto possa aiutare il mercato, il tecnico afferma: “Se li recupero tutti, le soluzioni si hanno in casa. Avevo a disposizione sei centrali, ora ne ho tre giusto per far capire il momento. Stiamo guardandoci attorno sul mercato, sia in entrata che uscita”.

Foto: Twitter Cagliari