Di Francesco: “Non possiamo permetterci questa differenza con il Milan, dobbiamo crescere”

20/09/2026 | 23:26:46

Le parole di Di Francesco a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan: “Credo che se veniamo a giocare qui e non siamo accesi, facciamo fatica. Oggi, dal mio punto di vista, lo siamo stati a intermittenza e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo fatto un ottimo inizio, con le scelte dei tempi di pressione fatte abbastanza bene, ma la sensazione che mi dà più fastidio è che non diamo mai l’impressione di essere davvero pericolosi. Abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo trasmesso poca sensazione di poter far male agli avversari, e questo è il mio cruccio più grande. È ovvio che le differenze tra le due squadre ci siano, a livello individuale e di forza: non possiamo paragonarci al Milan. Io però parlo sempre di approccio, di mentalità e del desiderio di venire qui a giocarsela, rendendo la vita dura alle squadre che affrontiamo. In questo caso, per poter rendere difficile la partita a una squadra come il Milan, devi essere un pochino più coraggioso e propositivo anche in possesso palla, senza la paura di tentare qualche giocata di qualità in più, sapendo che sì, puoi sbagliarla, ma puoi anche mandare in porta un compagno, proprio come ha fatto il Milan. In questo, secondo me, dobbiamo crescere e migliorare”.

foto x lecce