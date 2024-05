Di Francesco: “Non possiamo parlare di salvezza. Con l’Udinese è un trappolone”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Monza, primo successo esterno in stagione dei ciociari.

Queste le sue parole: “A livello tattico abbiamo fatto una partita intelligente. Non possiamo pronunciare ancora la parola salvezza, perché non è matematica e perché ci aspetta ancora una finale da giocare in casa contro l’Udinese in cui dovremo sfruttare il nostro 12° uomo in campo. Ovvero il nostro pubblico”.

Ultimamente avete trovato maggiori solidità difensive. “È vero. La nostra squadra, mettendo un difensore in più, ha trovato maggiore compattezza. Le caratteristiche dei giocatori in campo oggi mi danno maggiore solidità difensiva”.

Come preparerà la finale con l’Udinese? “È un trappolone. Noi giocheremo sempre per portare a casa i tre punti, con l’intelligenza e la consapevolezza che potrebbe bastarne solamente uno. Non siamo sciocchi”.

Un pensiero infine per il suo Sassuolo, aritmeticamente retrocesso. “La forza di una società del genere è quella di sapersi rialzare immediatamente. Ho tantissimi amici a Sassuolo, auguro ai neroverdi di poter tornare quanto prima in Serie A. Noi all’epoca abbiamo costruito qualcosa partendo dalla Serie B, può accadere di retrocedere, ma sono convinto che il Sassuolo possa tornare in alto”.

Foto: twitter Frosinone