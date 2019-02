Di Francesco: “Non mi piace vincere così, avremmo meritato di andare sotto. Su Zaniolo…”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sofferta contro il Bologna: “Nel primo tempo non c’eravamo proprio in campo, merito sicuramente del Bologna, bisogna fargli i complimenti. Noi abbiamo fatto tanti errori tecnici. Abbiamo lavorato male sotto tutti i punti di vista, avremmo meritato di andare sotto. È una grande verità. Però capita anche di vincere partite un po’ da grandi squadre. Noi abbiamo vinto come non piace a me, ma nel secondo tempo è stata una squadra migliore prima di prendere il gol. Anche nelle scelte eravamo poco lucidi. Tante volte abbiamo calciato dalla distanza quando potevamo entrare in maniera differente. Non ce lo possiamo permettere. Deve essere una partita che ci deve servire da insegnamento, capire che abbiamo speso tanto col Porto, dove avevamo fatto un’ottima prestazione a livello tattico. Zaniolo? Mi aspettavo che potesse dare maggiore fastidio a Dijks che per me è un ottimo giocatore, ha ottime qualità come spinta e corsa. De Rossi? Dobbiamo testarlo giorno dopo giorno. Sapevo mi sarebbe servito a partita in corso”.

Foto: Champions League Twitter