Di Francesco: “Non meritiamo questa classifica, ma ci salveremo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Federico Di Francesco, attaccante della SPAL, ha parlato dei suoi obiettivi per la stagione in corso: “Ripartiamo da una base solida, cioè un gruppo sano e unito che negli anni è sempre riuscito a trovare la strada giusta per finire bene la stagione. Sono fiducioso che con equilibrio e coesione riusciremo a risalire una classifica che non meritiamo. Le responsabilità sono di tutti e mi spiace che Semplici abbia pagato con l’esonero. Ora non ha senso guardare indietro. Adesso c’è Di Biagio che conosco dai tempi dell’Under 21 azzurra. Lo apprezzo per il suo entusiasmo e la sua carica. Lui e noi abbiamo una grande opportunità, quella di dimostrare che meritiamo la Serie A. Futuro? Mi trovo bene a Ferrara. Ho un contratto biennale in prestito dal Sassuolo [la SPAL a giugno 2021 può riscattarlo allungando lo fino al 2023 ndr]. Ci sono tutte le premesse per andare avanti insieme. Ma al futuro penserò dopo. Adesso voglio occuparmi del presente: c’è la Serie A da difendere a tutti i costi. Petagna è il nostro bomber per definizione, un attaccante abituato ad andare in doppia cifra. É normale che si sia staccato rispetto al resto della squadra. Io avevo iniziato bene, segnando subito i miei due gol, poi un brutto infortunio mi ha bloccato nel momento migliore e, appena rientrato, ne ho subito un altro.”

Foto: La Gazzetta dello Sport