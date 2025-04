Di Francesco non ci sta: “Il Milan è forte, non ha bisogno di questi aiutini. Meritiamo rispetto”

Nel post-partita di Venezia-Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn, Eusebio di Francesco, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0, soffermandosi sull’episodio tra Pavlovic e Yeboah: “C’è un fallo incredibile su Yeboah, mi girano davvero. Sono davvero arrabbiato. Il Milan è già una squadra forte, non ha bisogno di questi aiutini. Siamo il Venezia, meritiamo rispetto”.

Sulla partita: “Avremmo meritato di più, abbiamo dominato in più fasi del match. Ci è stato annullato un gol di centimetri, un’azione strepitosa, è un peccato. Fila deve crescere, nel campionato italiano può trovare difensori rocciosi come oggi e deve capire meglio come essere incisivo”.

Foto: Instagram Venezia