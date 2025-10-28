Di Francesco: “Meritavamo una gioia, è un peccato perdere così. Camarda? Lasciamolo crescere”

Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Lecce contro il Napoli: “Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità, dal fallo al posizionamento sulla punizione. Il rigore sbagliato condiziona le partite. Dal punto di vista tattico e dell’intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tante occasioni a ridosso dell’area in cui potevamo essere più qualitativi. Mettere così in difficoltà il Napoli e perdere è un grande rammarico. Camarda? Bisogna farlo crescere, questa volta si è voluto prendere delle responsabilità fortemente. Gli servirà per la crescita, peccato averla però pagata. E’ ben voluto da tutti, quando batti i rigori a questi livelli la porta si rimpicciolisce. Peccato, questi ragazzi meritavano una gioia”.

