Di Francesco: “Mercato? Non basta Rigoni, sono rammaricato. Serve chiarezza societaria”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Obiettivamente è stata una partita difficile. Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nella prima mezz’ora, ma, alla prima distrazione, abbiamo preso gol. Dopodiché ne abbiamo preso uno dietro l’altro e non siamo più stato mentalmente in partita. L’espulsione, poi, non ci ha aiutato. Sono preoccupato dal fatto che siamo una squadra senza molto equilibrio. Mercato? Dipende dagli obiettivi della società. Questa tarantella spero finisca presto. Non abbiamo bisogno di rinforzi in attacco, guardando le due gare, servono rinforzi in ogni reparto. In questo senso sono un po’ preoccupato, non possiamo uscire così dalla partita. Rigoni? Dovrebbe essere in arrivo, ma non basta solo Rigoni, le mie richieste vanno anche su altre zone del campo. Sono rammaricato e dispiaciuto. Voglio combattere ancora per migliorare questa situazione che non è facile. Sono incavolato a caldo, sotto tutti i punti di vista. Dopo il mercato faremo altre valutazioni, ma non sono soddisfatto in generale. Quello che mi preme, però, è che venga fatta chiarezza societaria, così da poter lavorare in un certo modo e prendere una certa direzione”, ha aggiunto in conferenza stampa Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Samp