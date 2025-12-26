Di Francesco: “Mercato? E’ l’ultimo dei miei pensieri. Ne riparleremo i primi di gennaio”

26/12/2025 | 16:50:51

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “Siamo concentrati sulla partita, ogni discorso di mercato ci distoglierebbe dal nostro obiettivo. Poi arriverà il mercato e ne parleremo con più schiettezza. Ma oggi il mercato è il mio ultimo pensiero”.

Che giocatore è Sala? “Ha qualità tecniche, sa giocare con entrambi i piedi. Viene dalla serie B spagnola che ha ritmi diversi dai nostri. E’ uno di quei giocatori che può essere della partita domani, lui ha le caratteristiche del centrocampista più offensivo. Deve migliorare nella fase difensiva e nel lavoro di squadra. Noi italiani siamo più attenti difensivamente, individualmente e di squadra”.

Un bilancio di quanto fatto finora? “Risponderei domani dopo la partita, gli umori cambiano in base alle prestazioni e ai risultati. Sono molto contento del rapporto che si è creato con tutti qui a Lecce, ma il nostro è un po’ un mondo a sé. Pensiamo alla partita di domani e godiamoci il supporto della nostra gente”.

