Di Francesco: “Le parole Udinese e Cremonese erano bandite dallo spogliatoio, siamo stati bravi e fortunati”

17/05/2026 | 23:29:23

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN: “Abbiamo trovato una squadra che se l’è giocata e mi piace perché è giusto avere questa mentalità europea se c’è ovunque, litigi alla fine che fanno parte del gioco ma non c’è stato niente di importante. Ho preparato la gara senza nominare mai Udinese e Cremonese, io volevo parlare solo di Sassuolo e Lecce, erano bandite quelle due parole, il primo che si permetteva l’avrei cacciato dallo spogliatoio. Nel finale ho voluto sapere il risultato per capire i cambi da fare. Siamo stati bravi e fortunati”.

foto x lecce