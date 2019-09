Di Francesco: “La squadra è cresciuta, buona prestazione. Ora voglio anche i punti”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “La squadra è cresciuta, ha dato l’impressione di equilibrio e compattezza. Anche col Sassuolo ci siamo complicati la vita da soli, oggi nel cooling break ho modificato qualcosa e abbiamo rischiato meno, essendo pericolosa in più occasioni. Avremmo meritato di più per la prestazione generale della squadra. Quando soffri e prendi qualche gol di troppo, quando hai l’opportunità devi segnare”.

Risposte dal 3-4-1-2? “Se dovessi basarmi sulle prestazioni, in questo sistema la squadra ha dato l’impressione di avere più copertura. La squadra non deve avere paura di accorciare in avanti, specialmente i difensori. Altrimenti si ha difficoltà contro calciatori intelligenti come quelli del Napoli. Questo mi ha portato ad abbassare un po’ più Rigoni in una sorta di 5-3-2”.

Avreste potuto avere più opportunità. “Nell’ultimo passaggio siamo stati troppo precipitosi, sia su palle esterne che su palle in cui potevamo essere più determinati. C’è stata un’azione in cui ci siamo persi un tre contro due perché Linetty non ha retto l’urto di Fabian. Capisco i ragazzi, abbiamo bisogno di un risultato positivo in questo momento. Un pizzico di fortuna oggi ci avrebbe permesso di arrivare in fondo diversamente. Non siamo stati bravi a crederci. Prendiamoci la prestazione positiva e affrontiamo la prossima con lo stesso piglio”.

Sulla parte tattica: “Questo processo di crescita deve ancora migliorare, lavorando ed essendo determinati in ciò che facciamo. Bisogna avere maggiore apprendimento delle mie ricerche. Se non accetti il duello uno contro uno, quando giochi così come facciamo noi, fai fatica. Bisogna avere più malizia, maggiore decisione. In Serie A non possiamo permetterci di subire la furbizia della Lazio nella prima partita di campionato”.

Il Napoli vi ha risparmiato nella ripresa. “Anche noi abbiamo risparmiato il Napoli”.



Avete sprecato troppo? “Davanti avevamo una squadra forte da tutti i punti di vista, ci può stare concedere qualcosa al Napoli. Io sono venuto qui con la Roma e, anche quando abbiamo vinto o pareggiato, il Napoli ha creato. Ci sono volte in cui prendi il gol e altre volte no. Il Napoli legge bene i momenti della partita, ha grandi mezzi, gran conoscenza del calcio a livello individuale. E’ stata la miglior prestazione però da quando sono alla Sampdoria, sapevamo di sfidare una squadra forte”.

Foto: Sampdoria Twitter