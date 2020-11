Di Francesco: “La Juve è stata superiore, la loro qualità ha avuto la meglio”

Il tecnico del Cagliari ha commentato la sconfitta contro la Juventus ai microfoni di DAZN. Queste le parole di Di Francesco: “Volevamo essere più aggressivi, ma la loro qualità ha avuto la meglio. Oggi non sono stati passi indietro, quello che non mi piace è quando si molla con facilità. La Juventus ha una qualità importante ed è stata superiore. Nella ripresa abbiamo mostrato un’identità diversa. I ragazzi ci hanno provato, spesso abbiamo perso palla con troppa facilità, è mancata un po’ di qualità. Abbiamo cercato di mantenere gli stessi principi difensivi, ma avremmo dovuto essere più bravi quando recuperavamo palla. Nandez ci dà più equilibrio in ogni situazione. Oggi avevo 12-13 giocatori fuori, è giusto che i ragazzi vadano in Nazionale ma che ci sia una gestione diversa.”

Foto: twitter Cagliari