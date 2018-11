Di Francesco: “La cattiveria non si compra al supermercato. Futuro? Sento la fiducia del club. Sul Real…”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions contro il Real Madrid: “Quello che è mancato è la determinazione, la cattiveria, che spesso si scrive ma non si compra al supermercato. Quella voglia e il desiderio di vincere le partite con cattiveria, quando si va a fare una fase difensiva e offensiva adeguate. Avevamo preparato una partita che io ritenevo fosse la più importante. Averla persa mi ha dato un fastidio enorme. Infortunati? Pellegrini non è a disposizione né per domani né per l’Inter, Olsen farà un provino ma i risultati strumentali di stamane sono buoni. Il mio futuro sulla panchina della Roma? Parliamo della squadra, di me stesso non parlo perché ho sempre sentito grande fiducia dalla società. Poi il calcio è il calcio… Noi dobbiamo credere al primo posto, la classifica è buona ma può diventare ottima con un grande risultato domani. Come si esce da questa situazione? Nella vita non ci si abbatte, nei momenti di difficoltà bisogna fare qualcosa in più. Dobbiamo trovare maggior continuità, è il nostro difetto più grande. Promettere qualcosa per domani ai tifosi che saranno ancora 65mila? Non solo per domani, ma sempre: dare il massimo per questa maglia”.

Foto: Twitter ufficiale Roma