Di Francesco: “Krstovic? La situazione la conosciamo tutti. Ma per ora può essere titolare”

14/08/2025 | 20:05:47

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato in vista dell’esordio in Coppa Italia analizzando la situazione di Krstovic: “La situazione è stata più volte palesata, è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa essere impiegato dal primo minuto. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato. Di Camarda non posso che parlare bene, dimostra di avere un’età differente. Chiaramente deve migliorare, ma vedo grandi potenzialità. Sono molto contento in questo momento di poter allenare sia Krstovic che Camarda”.

Abbiamo anticipato più volte la situazione su Krstovic, come l’attaccante abbia chiesto la cessione e per ora ha rifiutato il Leeds.

Foto: sito Lecce