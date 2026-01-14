Di Francesco: “Ingenui sul gol, ce lo siamo fatti da soli. Abbiamo perso per un episodio”

14/01/2026 | 23:27:46

Di Francesco ha analizzato a Dazn la sconfitta contro l’Inter: “Ci è capitato anche altre volte di fare ottime prestazioni e per un episodio che gira contro non si riesce a portare a casa il risultato. La partita è stata fatta molto bene, ci stava abbassarsi un po’ nel secondo tempo. Peccato, perché il loro ce lo siamo fatti un po’ da soli, siamo stati ingenui. Ora dobbiamo guardare avanti e iniziare a guardare i risultati. Contro queste squadre, prima o poi, se gli ridai sempre la palla, prima o poi creano qualcosa. Volevamo costruire da dietro, poi siamo calati a livello qualitativo. Mi aspettavo un secondo tempo di sofferenza. Avrei voluto una migliore gestione della palla nella parte centrale del secondo tempo. Con i ragazzi sono stato chiaro: non dovevamo sentirci quelli degli ultimi 30′ col Parma. Mi dispiace per oggi, dobbiamo credere di poterci giocare le partite con tutti con questa organizzazione e compattezza”.

foto sito lecce