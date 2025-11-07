Di Francesco: “Il Verona ha degli attaccanti interessanti, specialmente Giovane. Nel calcio moderno i cinque cambi possono fare la differenza”

07/11/2025 | 16:30:18

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“L’Hellas? Il Verona ha dei giocatori davanti molto interessanti, specialmente Giovane che ha del talento. Sono giocatori molto bravi ad attaccare la profondità, a far diventare un’azione difensiva immediatamente offensiva. Sono quei giocatori fastidiosi che, per caratteristiche, potrebbero dar noia alla struttura dei nostri giocatori. Cosa fare per affrontare il Verona? Noi dobbiamo lavorare, al di là del discorso individuale, di reparto e di squadra, per cercare di dare meno possibilità a loro di ripartire con velocità e immediatezza. Per quello sarà importante, prima di tutto, fare un’ottima fase preventiva, per poi non doverla curare successivamente. La formazione? Ho sempre qualche dubbio, anche in base alla squadra che andiamo ad affrontare. Sto facendo delle scelte che potrebbero essere simili o differenti. E poi ribadisco per l’ennesima volta una cosa a cui voi date poca importanza, ma che secondo me nel calcio moderno è fondamentale: i cinque cambi. Possono fare la differenza, come l’hanno fatta spesso in tante partite, e lo devono fare anche per noi”.

