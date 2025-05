Di Francesco: “Il Venezia ha dato tutto. Sono legato alla piazza, decideremo in settimana il mio futuro”

25/05/2025 | 23:21:40

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con la Juventus e la conseguente retrocessione: “Credo che questa squadra mi ha dato tutto quello che poteva con i nostri limiti, la gente ci ha dato tanto, siamo retrocessi tra gli applausi, i tifosi hanno visto un grande impegno. E’ il secondo anno che retrocedo alla giornata finale, mi rimangono i complimenti anche da parte di qualche giocatore della Juve. Ultimamente non ho vissuto dei momenti belli, ma so che i ragazzi mi hanno dato tutto. Ho una sensibilità personale per questa piazza, ragioneremo a mente fredda e capiremo il nostro futuro”.

Foto: Instagram Venezia