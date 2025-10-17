Di Francesco: “Il reintegro di Maleh è una scelta condivisa. Camarda? Deve restare spensierato”

17/10/2025 | 17:13:20

L’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha commentato la notizia del reintegro di Maleh e presentato la sfida con il Sassuolo in conferenza stampa: “È una scelta condivisa, ne abbiamo parlato in questo periodo, di questi atteggiamenti positivi che ha avuto il ragazzo. Ha caratteristiche offensive importanti, quando sarà schierato in campo, dal primo o a partita in corso, verrà inserito in quel ruolo. Camarda? Mi auguro che mantenga un po’ di spensieratezza, e che viva al meglio questo momento. Non deve soffermarsi sull’errore, ma continuare a giocare con i compagni. Sono contento del sano ballottaggio con Stulic, entrambi in allenamento spingono per fare sempre meglio. Dobbiamo continuare con questo spirito che si è creato, una squadra compatta sia quando attacca che quando difende. Loro proveranno a essere spregiudicati, alla ricerca della terza vittoria consecutiva, noi siamo alla ricerca della seconda. Lottiamo per degli obiettivi precisi, e quando ci sono degli obiettivi chiari, non possiamo mancare di questi aspetti”

FOTO: Sito Lecce