Di Francesco: “Il Milan è la squadra più pericolosa a livello offensivo. Oristanio riacquisti autostima”

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa Venezia-Milan di domenica alle 12,30. “Il Milan ha alternato momenti di grandi prestazioni ad altri, io mi auguro che possa accadere, ma sono straconvinto che cercheranno di dare continuità al derby. Dobbiamo basarci sul nostro atteggiamento, sapendo che affronteremo una big. Secondo i dati il Milan è la squadra più pericolosa a livello offensivo. Credo di poter recuperare Ellertsson e Marcandalli, torna Fila dalla squalifica mentre Yeboah si è allenato con continuità. Ho un paio di dubbi di formazione, non vi posso dire dove, sono sereno quando li ho. Zampano gioca poco in questo momento, ma vedo che non sbaglia un allenamento o un atteggiamento. Io vorrei farli giocare tutti, ma sono l’allenatore e devo scegliere. Oristano deve riacquistare l’autostima attraverso il lavoro, non conosco altre strade. Stankovic si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento. Non ha fastidio al ginocchio, step by step valutaremo il da farsi per coinvolgerlo”.

Foto: sito Venezia