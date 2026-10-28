Di Francesco: “Il Frosinone gioca verticale, Ghedjemis è un giocatore completo”

28/10/2026 | 13:01:03

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Lecce, gara valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani 29 ottobre alle 18:30 allo stadio Benito Stirpe. Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida soffermandosi sulle caratteristiche della squadra di Massimiliano Alvini, sulle condizioni degli infortunati e sulle scelte di formazione. Il Lecce arriva alla partita con diverse situazioni da valutare, ma l’allenatore vuole una squadra pronta ad affrontare una trasferta complicata.Sul possibile assetto tattico, Di Francesco ha spiegato: “La squadra sta assimilando cose interessanti da mettere in campo. È una partita differente, il Frosinone gioca verticale, non fa tanto possesso ma crea situazioni di gioco pericolose, è una squadra immediata nelle transizioni e difficile da contenere. Sugli esterni hanno due attaccanti di qualità nell’uno contro uno”. Il tecnico ha poi fatto il punto sulle condizioni dei giocatori: “Tiago Gabriel non si è allenato, oggi ha fatto qualcosa. Anche Ndaba non è al meglio. Valuteremo domattina. Non si è allenato per niente anche N’Dri, Fatah ha preso una botta sulla tibia e ha messo dei punti. N’Dri invece ha avuto un problema a un piede. Ho diversi problemi, devo capire la formazione migliore”. Di Francesco ha quindi parlato delle possibili scelte a centrocampo, sottolineando come la partita possa cambiare durante i novanta minuti: “Non valuto la partita solo dal primo minuto, ci sono partite nella partita. Sto facendo diverse valutazioni”. Parole di apprezzamento per il Frosinone e per il lavoro di Alvini, con un riferimento particolare a due giocatori offensivi giallazzurri: “Faccio i complimenti a loro e all’allenatore, mi piacciono le squadre che hanno coraggio. Giocheremo in uno stadio difficile, avranno un grande incitamento, c’è tanto entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a impattare la gara. Ghedjemis ribalta l’azione con facilità, Kvernadze sa essere incisivo sotto porta. Ghedjemis è un giocatore completo che merita qualcosa in più per quelle che sono le sue potenzialità”. Il tecnico ha escluso la possibilità di convocare giovani della Primavera soltanto per completare la panchina: “No, non porto giocatori solo per numero per riempire la panchina. Porto solo chi credo possa essere pronto per giocare in Serie A. Manterrò quello che ho, senza lamentarmi degli infortuni”. Infine, Di Francesco ha parlato del momento degli attaccanti, chiedendo risposte a tutto il reparto: “Va supportato, tutti vanno supportati. Anche Stulic, che in allenamento ha grande applicazione. Io voglio risposte dagli attaccanti, chi gioca e chi non gioca deve saper essere determinante. Ricordiamo che Stulic lo scorso anno ci ha salvato da subentrante. Per la partita di domani ho dei dubbi”. Il Lecce si prepara dunque alla trasferta di Frosinone con alcune assenze da gestire e diverse valutazioni ancora aperte. Di Francesco si aspetta una squadra capace di reggere l’intensità dei padroni di casa e di rispondere con attenzione alle transizioni offensive dei giallazzurri.

foto: x Lecce