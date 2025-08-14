Di Francesco: “Ho avuto ottime sorprese dal Lecce. La formazione? Parlare di titolari oggi è sbagliato”

14/08/2025 | 17:00:21

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa, presentando la sfida contro la Juve Stabia: “Siamo partiti con le idee abbastanza chiare, allenandoli conosci meglio tutte le caratteristiche. La parte psicologica fa la differenza, in questo periodo ho conosciuto i ragazzi dal punto di vista umano. Secondo me è importante riconoscere l’approccio che hanno all’allenamento e coi compagni, ho avuto ottime sorprese. Tatticamente e fisicamente la squadra è in crescita, stiamo smaltendo il lavoro fatto con grande intensità. Abbiamo fatto un ottimo ritiro. Ora vediamo nelle partite ufficiali quello che è stato assimilato. La formazione la deciderò dopo l’ultimo allenamento. Parlare di undici titolare è un errore. Coi 5 cambi c’è la possibilità di ragionare sui novanta minuti”.

Foto: Instagram Venezia