Di Francesco: “Geubbels, Stulic e Esteban sono a disposizione. Con i nuovi arrivati stiamo lavorando”

17/10/2026 | 13:02:51

Le parole di Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Udinese: “Ho un’idea di massima sulla formazione, la fortuna è avere Geubbels, Stulic e Esteban tutti a disposizione, si può mettere il doppio attaccante anche durante la gara. Geubbels è cresciuto di condizione. Sceglierò il tridente migliore, l’attacco è la zona nella quale ho più dubbi. Stiamo lavorando, anche con i nuovi arrivi. Ho avuto buone risposte ma dobbiamo trovare quella compattezza che ci ha contraddistinto”.

foto x lecce