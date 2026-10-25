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Di Francesco: “Gaspar è stato ingenuo. I ragazzi ci hanno messo l’anima, dispiace non aver dato una soddisfazione al nostro pubblico”

25/10/2026 | 21:18:36

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Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro la Juventus. Queste le sue parole:
“Se sono preoccupato per la difesa in ottica Frosinone? Gaspar è stato ingenuo, poteva evitare, sono stato anch’io calciatore, magari Maresca poteva chiudere un orecchio. Avremo Tiago Gabriel in dubbio, ha preso una botta al ginocchio e mi auguro di poterlo riavere per la prossima. I ragazzi hanno messo dentro l’anima, dispiace non aver dato una soddisfazione al nostro pubblico. Difesa a tre soluzione? L’ho fatto contro la Roma e mi avete massacrato…certe cose vanno lavorate, non metto squadre in campo che non sanno cosa fare durante la gara. La difesa a tre ha senso, oggi abbiamo pochi centrocampisti, può essere una soluzione anche per il futuro”.
Foto: X Lecce