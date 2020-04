Di Francesco: “Futuro? Vorrei andare in Premier. Vi svelo il giocatore più forte che ho allenato”

Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando a parlare della sua esperienza in giallorosso e del suo futuro: “La Roma sta costruendo qualcosa d’importante, anche con giovani italiani. Futuro? Mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero, la Premier League è uno dei campionati più importanti e mi auguro un domani di poterci andare. Il centrocampo Strootman, De Rossi e Nainggolan? Era un grande reparto. Con giocatori di grandi doti fisiche, tecnica e anche mentali. La cessione di Nainggolan è stata forzata, mi è dispiaciuto proprio dal punto di vista emotivo. Credo che la Roma stia costruendo qualcosa di importante con giovani e italiani. Sta facendo bene. L’attaccante più forte con cui ho giocato? Ne scelgo tre: Montella, Batistuta per la sua prepotenza e per la sua forza. Lui era arrivato per vincere. Il giocatore più talentuoso è scontato dirlo ma è Francesco Totti per capacità impressionanti non solo tecniche ma anche fisiche. Tra quelli che ho allenato, invece, dico Edin Dzeko”, ha chiuso Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Roma