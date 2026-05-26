Di Francesco: “Futuro? Ci vedremo con la società e parleremo”

26/05/2026 | 11:31:40

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato anche del suo futuro a La Gazzetta dello sport: “Ora mi prendo qualche giorno di tranquillità e poi mi vedrò con il club. Io devo ringraziare questa società, dal presidente Sticchi Damiani a Corvino e Trinchera che hanno creduto in me e mi hanno supportato tutto l’anno e con cui si è instaurato un ottimo rapporto. In questi giorni ci incontreremo e vedremo. Camarda? È giovanissimo, un ragazzo d’oro e un professionista esemplare. Quest’anno è stato penalizzato dall’infortunio alla spalla. Chiaramente deve crescere dal punto di vista fisico e muscolare ma sono sicuro che sarà un grande attaccante”.

foto x lecce