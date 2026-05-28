Di Francesco: “Futuro? Ci sono state delle chiacchierate, i miei agenti lavorano”

28/05/2026 | 19:19:30

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport: “La prima cosa che ho detto a chi mi conosce è che oggi sono un uomo felice. Credo di essermi guadagnato la salvezza a Lecce dopo non esserci riuscito per due anni di fila. Nel calcio ci sono percorsi da fare, ho pagato negli anni precedenti ma ora mi sono tolto una grande soddisfazione. Ci sono state chiacchiere in giro ma concretamente non posso dire niente. I miei agenti lavorano, queste cose fanno parte del calcio, inutile nascondersi. Valuteremo noi e gli altri: possiamo anche scegliere, ma principalmente siamo scelti”.

foto x lecce