Di Francesco: “Fila è pronto, ha caratteristiche che altri non hanno. I nuovi arrivati daranno vitalità”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio del match casalingo contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

“A volte possiamo subire individualmente situazioni e non reagire, può succedere ma cerco sempre di farlo passare per un errore collettivo. Dentro degli errori ci sono situazioni nelle quali non c’è l’attenzione che ci dovrebbe essere. Preferisco sempre parlare di errori di squadra”.

Sui nuovi: “I nuovi ridanno un po’ di vitalità, la voglia di mettersi in discussione. Ci sono ragazzi che non conosciamo benissimo, credo debbano essere aiutati dal gruppo storico che hanno già conoscenza di quello che io chiedo alla squadra”.

Sull’attaccante Fila, in campo dal 1′: “Fisicamente è pronto, è arrivato allenato e ha caratteristiche che gli altri non hanno. Lui è molto bravo ad attaccare la profondità, mentre Pohjanpalo era più un animale d’area di rigore. Lui gioca di più a campo aperto e ti da la possibilità di costruire di squadra”.

Foto: Instagram Venezia