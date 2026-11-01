Di Francesco: “Fatico a comprendere l’arbitraggio, non c’è sensibilità nel capire la partita”

01/11/2026 | 20:52:36

Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa: “Faccio fatica un po’ a capire l’arbitraggio, ci sono i falli e i non falli, faccio veramente fatica… Non c’è quel minimo di sensibilità di capire la partita, li guardi in faccia e vanno avanti senza interpretare al meglio la dinamica della gara. Davanti invece dobbiamo migliorare nella gestione della palla, sul gol annullato Stulic è stato sfortunato. Peccato, avrebbe portato la gara in una direzione diversa”.

foto x lecce