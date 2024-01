Di Francesco: “Facciamo come in Premier dove danno dieci minuti di recupero”

L’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha analizzato la sconfitta della sua squadra per mano del Monza: “Siamo partiti non bene, meno brillanti di loro e un po’ intimoriti. Il primo gol è venuto da un tiro che è diventato un assist. Il raddoppio è arrivato su errore di Soulé che deve crescere e capire come ricevere palla in determinate zone di campo. In questo momento paghiamo cari gli errori, ci siamo fatti autogol dopo aver messo il Monza nella propria metà campo. Non siamo stati fortunati, in questo momento dobbiamo essere attenti ad analizzare le cose. 19 punti ci possono stare e siamo in una situazione abbastanza positiva. Sui recuperi nel campionato italiano: “Non mi piace che chi perde tempo facendo il furbo non paghi, facciamo come in Premier che danno 8, 9, 10 minuti di recupero. Per come è andata la partita oggi ci sono stati dei momenti di stacco come il VAR che non andava. La nostra colpa è perdere tempo a protestare ma la colpa è nostra. Se prendo 10 minuti di recupero significa che ho fato il furbo, ma nella dinamica della gara se tu permetti questo è normale che succeda questo”.

Foto: Instagram Frosinone