Di Francesco: “Esperienza al Sassuolo? Se tornassi indietro mi comporterei diversamente”

Federico Di Francesco, attaccante del Palermo, ha parlato al Corriere dello Sport della sua esperienza al Sassuolo con Roberto De Zerbi in panchina. Ecco le sue parole:

“Lui è un allenatore geniale per certi versi: mi aveva voluto lui, ho vissuto un calcio diverso, allenamenti mai fatti prima. Abituato a giocare per difendermi e ripartire, ho anche faticato a capirlo. Avevo accanto Berardi, giocatore formidabile, uno dei più forti in Italia”.

“Il mio atteggiamento? De Zerbi mi ha lasciato tanto e mi è spiaciuto aver sbagliato qualche atteggiamento; tornassi indietro, mi piangerei meno addosso, concentrandomi di più sul lavoro”.

Foto: instagram di Francesco