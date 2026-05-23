Di Francesco: “E’ la partita che vale una stagione. Dipende tutto da noi”

23/05/2026 | 16:28:24

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Le insidie sono dietro l’angolo. Tutte le partite vanno giocate fino all’ultimo, dipende tantissimo da noi, dall’approccio e dall’atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi di preparare questa partita pensando alla nostra versione migliore. Questa partita va vissuta condividendo paure e timori, inutile nascondersi dietro l’importanza di questa gara. E’ l’ultima, la più importante di questa stagione”.

Qual è la cosa di cui va più fiero di questo percorso? “Mi piacerebbe rispondere domani sera a fine gara. Il calcio è legato ai risultati e noi siamo consapevoli di questo. Io ho sempre combattuto un ragionamento troppo legato ai risultati, ma in questo momento sono focalizzato sulla gara di domani. Siamo immersi di messaggi anche social talvolta poco costruttivi. Oggi però la cosa più importante per noi è il risultato finale”.

Cosa pensa di De Rossi? “Il Genoa prima aveva Vieira che nell’anno precedente ha fatto un ottimo lavoro, poi è arrivato De Rossi, che è stato mio compagno di squadra e mio giocatore. Si è sempre visto il suo spessore, era un allenatore in campo. Alla Roma era il mio capitano, il mio riferimento. Lui mi ha lasciato tanto come capitano e come giocatore, mi auguro di aver lasciato anch’io qualcosa a lui. Sta facendo un ottimo lavoro, sta attraversando un ottimo momento in questa fase”.

Sarà un Lecce più accorto o più affamato di gol? “Ai ragazzi ho detto di essere affamati. Bisogna azzannare questa partita, con il desiderio di portare a casa il risultato finale. Non bisogna essere lontani dal Lecce visto col Sassuolo. Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo cercare di fare la partita giusta. Questa squadra non deve perdere le sue caratteristiche, bisogna avere un determinato tipo di atteggiamento. Poi le partite nella partita vanno vissute e gestite in maniera differente”.

Le conoscenze reciproche possono influire sulla partita a livello tattico? “Ho rimodellato tutto per questa gara per cercare di sorprenderli. Ogni gara ha la sua strategia, poi bisogna portare dalla propria parte i duelli. Dobbiamo avere più motivazioni di loro, non basta dirle ma bisogna portarle dentro il campo. Il discorso dei rapporti personali fra Lecce e Genoa mi danno anche un po’ fastidio”.

Come stanno i giocatori acciaccati? “Ramadani sta meglio, Pierotti è da valutare, se non dovesse farcela ho già la soluzione pronta. Anche Banda ha qualche difficoltà, ma più Pierotti. Domani faremo la rifinitura allo stadio con le ultime indicazioni”.

Si sente soddisfatto del livello raggiunto dalla squadra? “La crescita è sotto gli occhi di tutti, questa squadra ha avuto continuità di atteggiamenti, in futuro analizzeremo cosa si può fare di meglio ma oggi sottolineo gli aspetti positivi”.

Stulic e Gandelman avevano avuto meno spazio, ma hanno deciso la partita con il Sassuolo… “Questo dimostra che si può essere determinanti anche a partita in corso. Stulic ha giocato 15 minuti ma ha determinato. Ha lavorato benissimo per farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa”.

Il Via del Mare sarà sold-out, vuole mandare un messaggio ai tifosi? “A Reggio Emilia è stato impressionante vedere il muro giallorosso, come chiamano la curva del Borussia Dortmund. E’ stato impressionante. Sono fondamentali. Questa squadra ha sempre cercato di dare loro il massimo. Oggi è prematuro parlare di tante cose, non è scaramanzia, ma credo che domani i tifosi saranno fondamentali”.

C’è stato un momento in cui quest’anno si è sentito zemaniano? “Sono molto legato al mister, eguagliare le sue vittorie sarebbe motivo di grande orgoglio. Qui a Lecce sono stato poco zemaniano. Ma ora pensiamo ad affrontare nel migliore dei modi questa partita”.

Foto: Instagram personale