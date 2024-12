Di Francesco: “Due punti persi, non abbiamo avuto malizia. Certi particolari non si possono sbagliare”

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il pareggio esterno per 2-2 sul campo della Juventus: “Personalmente l’anno scorso a Torino l’ho persa al 90′, oggi l’ho pareggiata. Credo che siano due punti persi, non abbiamo avuto malizia e dovevamo gestire meglio la palla sul calcio d’angolo che poi porta all’episodio del rigore. Mi dispiace, perché una partita del genere la dobbiamo portare a casa e l’avremmo meritata per quanto mostrato. Se abbiamo pareggiato, comunque, è solo colpa nostra”.

Poi ha proseguito: “Se pensiamo a questi piccoli episodi, delle volte possono girare anche bene. Nel finale sul corner era palla nostra, certe cose ce le devi avere. Devi capire che la palla non deve più tornare dall’altra parte. Non dico di fare fallo, ma un minimo di malizia. la società riconosce che c’è un lavoro dietro e c’è crescita, ma mancano questi particolari che non si possono più sbagliare. Me lo merito, andrò da Sant’Antonio che è vicino a Padova. Non mi piace attaccarmi alla fortuna e alla fortuna, una squadra che non c’è non fa questa prestazione”.

Infine:”Meglio contro le big? Abbiamo fatto bene anche contro Lecce e Parma, non solo conto le grandi. Dovevamo sfruttare meglio le chance contro le squadre alla nostra portata. Stiamo pagando queste ingenuità”.

Foto: Instagram Venezia