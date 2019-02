Di Francesco: “Dubbio El Shaarawy. Zaniolo? Facciamolo vivere sereno. Per arrivare in Champions…”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Bologna: “Quest’anno i momenti si sono un po’ alternati. Sarà un altro Bologna, ha cambiato allenatore e giocatori e gioca in modo diverso. Zaniolo? Numericamente devo considerarlo in quel ruolo, è in dubbio anche El Shaarawy che ha preso un colpo. Oggi avremo la rifinitura, non so se parteciperà e dovremo valutarlo. Abbiamo solo tre attaccanti in questo momento, per cui è probabile che possa giocare anche domani in quel ruolo. Per quanto riguarda il momento di Zaniolo, faccio un appello generale: facciamolo vivere in maniera serena, senza dargli troppe responsabilità. Anche sulla maglia numero 10, al momento gli sta benissimo la 22. Dobbiamo dargli il tempo di crescere, sappiamo di avere a disposizione un ragazzo con una prospettiva importante, ma deve ancora dimostrare tante cose. De Rossi? È una gestione quotidiana. Ieri ha fatto un lavoro a parte. Oggi si allenerà con la squadra, è disponibile. Potrebbero anche giocare insieme lui e Nzonzi. Florenzi alto? In questo momento no. Preferisco degli interpreti differenti in questi ruoli. Cosa deve avere la Roma per centrare la Champions? I risultati. Il Milan ha preso un giocatore che come la tocca la mette dentro, è cresciuto molto. I rossoneri sono una di quelle squadre da battere per la volata per il terzo-quarto posto, ha preso anche Paquetà che è un ottimo giocatore e lo stesso Piatek”.

Foto: Twitter ufficiale Roma