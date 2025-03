Di Francesco: “Dovremo sentirci bravi solo quando avremo raggiunto l’obiettivo finale”

L’allenatore del Venezia Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna: “Loro mi sembra abbiano cambiato meno di noi, noi siamo cresciuti negli atteggiamenti, come lavoro di squadra in generale e abbiamo cambiato qualcosa con il mercato. Poi dico sempre che non basta e noi dobbiamo continuare a crescere passando anche da momenti difficili come nella sfida d’andata. Il Bologna ha giocato in Champions quest’anno, nonostante sia uscito ha fatto un’ottima figura secondo me. Hanno un ottimo allenatore, un grande direttore sportivo che dove va crea sempre strutture importanti mettendo i propri allenatori nelle migliori condizioni, con una squadra forte e giocatori ricercati. Il Bologna arriverà con la voglia di fare una grande partita, ma di fronte troverà una squadra con lo stesso desiderio di fare risultato”. Mentre sui precedenti risultati dice: “Dovremo sentirci bravi solo quando avremo raggiunto l’obiettivo finale, sennò tutto il resto non conterà più niente. Dobbiamo rimanere ancorati a questo gruppo di squadre che lotta per rimanere in A fino alla fine. Tutte le altre cose oggi non contano, conta solo il Bologna”.

Foto: Instagram Venezia