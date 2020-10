Di Francesco: “Dovevamo chiuderla prima, felice della reazione”

Il tecnico del Cagliari, dopo la vittoria alla Sardegna Arena contro il Crotone, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Di Francesco: “Nel finale del primo tempo gli abbiamo concesso troppo spazio e poi loro sono riusciti a pareggiare. Poi siamo stati bravi a tornare in vantaggio, ma dovevamo chiuderla prima. Dovevamo essere più cinici e determinati, ma comunque abbiamo reagito bene. Dobbiamo lavorare meglio sotto alcuni aspetto. Vivo la gara come il 12esimo uomo in campo. Joao Pedro? E’ più stimolato, fa bene giocando in quella posizione. In attacco abbiamo fatto bene, ma dobbiamo migliorare in difesa. Contro Cremonese e Bologna voglio il massimo impegno, sarà una settimana importante.”

