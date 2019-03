Di Francesco: “Domani scende in campo la Roma, non io. Su Paulo Sousa…”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Porto. Ecco le sue parole: “E’ una partita lunga, noi dobbiamo essere bravi a difendere il gol di vantaggio e ripartire di conseguenza. Ribadisco che sarà fondamentale fare una gran fase difensiva, il resto verrà da sé. Partita-limite per la mia panchina? Per me è così da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma. Vorrei però riportare l’attenzione sulla Roma, l’interesse comune, del romanista, è che domani la squadra passi, al di là chi sia l’allenatore. Il pensiero non va a me stesso, ma far passare il turno alla Roma. Il mio futuro ora non conta. Domani non gioco io, e questo mi dà fastidio, perché la gente non capisce che domani scende in campo la Roma. Il momento più difficile? E’ sempre quello che deve venire. Il derby ha inciso su tanti discorsi, ma noi dobbiamo pensare a questa partita, è una sfida secca. Essere supportato è una cosa fondamentale, essere sopportato no. Domani sarà fondamentale che gli undici che metterò in campo possano fare una prestazione eccezionale, come quelle dell’anno scorso, in Champions in particolare. Se troverei inopportuna la presenza di Paulo Sousa allo stadio domani? Assolutamente no, un conto sono le dichiarazioni, un conto è andare a vedere delle partite, potrebbe capitare anche a me domani. Perché c’è? Non lo so…”.

Foto: Twitter ufficiale Roma