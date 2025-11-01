Di Francesco: “Domani non saremo vittime sacrificali. Nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista”

01/11/2025 | 13:35:44

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Quella di domani è una partita importante anche per noi, non solo per la Fiorentina. Non saremo vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto e una rosa importante. Noi siamo reduci da una buona prestazione contro il Napoli, andremo carichi al massimo. Se è un vantaggio affrontare questa Fiorentina? Io la vedo più ostica, dall’altra parte c’è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, ma è un desiderio che abbiamo anche noi. Dall’altra parte ci sono giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni anche difficoltose in una situazione non facile. Ma alla fine le risposte le dà il campo. Nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista”.

