Di Francesco: “Dobbiamo tornare alla vittoria”

A parlare in conferenza stampa in vista della sfida tra Genoa e Venezia è stato il tecnico dei lagunari Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: “Noi dobbiamo tornare alla vittoria, al di là del dove. Ci siamo andati tante volte vicino, ma serve qualcosa in più. Fila dall’inizio? Io valuto il campo, le caratteristiche dei giocatori in base alle partite visto che comunque abbiamo tre soluzioni davanti. Fila si è mosso bene, ha bisogno di finalizzare, ma ho qualche dubbio per questa partita. Idzes è il nostro capitano ed è stato scelto lui per rappresentare la squadra. Questo è il capitano che voglio, non punta il dito sui compagni, ma li aiuta. Kike Perez è quello più sveglio e di esperienza, spero che ci dia gol e assist. Radu sta facendo molto bene sia per attenzione che per applicazione. Avevo paura perché alla fine aveva anche i crampi, ma questo è normale. Mi ha soddisfatto anche a livello di comunicazione”.

