Di Francesco: “Dobbiamo abbattere le disattenzioni. Camarda può essere un jolly per il finale di stagione”

24/04/2026 | 16:06:21

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro il Verona.

Queste le sue parole: “Oggi per tutti quanti è una giornata particolare. C’è il ricordo della perdita ad un anno di distanza di Graziano che è rimasto veramente nei cuori di tutti quanti noi e si sente questa sua mancanza. Si percepisce ma allo stesso tempo sappiamo che è qui con noi. Ci teniamo tutti quanti, un abbraccio a tutta la famiglia, ai figli e ad Azzurra”.

Come ha visto la squadra in questo ritiro? “Devo dire che abbiamo lavorato bene, con grande attenzione. Ho visto sempre la squadra nel focus dell’allenamento. Poi, lo dico sempre, la risposta definitiva ce lo dirà la partita. Abbiamo fatto questa scelta di rimanere in ritiro, vivere costantemente insieme per preparare al meglio queste due trasferte importanti. La più importante è quella di Verona”.

La partita contro la Fiorentina può essere un segnale dal punto di vista dell’autostima? “Abbiamo parlato tanto della partita contro la Fiorentina facendo capire loro quanto sia stata importante la prestazione. E’ ovvio che avremmo voluti tutti i tre punti, ma rivedendo le azioni salienti la squadra ha creato tantissimo concedendo poco all’avversario. Dobbiamo abbattere queste disattenzione al massimo perché la stagione sta arrivando ad un momento cruciale e non ci possiamo permettere errori difensivi e dobbiamo avere maggiore convinzione sotto porta”.

In difesa non ci sarà lo squalificato Thiago Gabriel? “Dietro abbiamo perso un giocatore importante come Gaspar, il punto di riferimento dei ragazzi e che trascinava la linea difensiva. Sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi, stanno crescendo in tanto. Ci mancherà Tiago ma abbiamo Gaby Jean che si è allenato benissimo e sarà lui il sostituto di Tiago”.

Come ha trovato Camarda? “Vivace e voglioso. Ha voglia di mettersi in mostra e non mi ha dato la sensazione di aver paura del contatto fisico con i propri compagni. Sarà un’arma in più in questo finale di stagione. Sono felice di poterlo avere anche per sfruttare in alcune partita l’opportunità di giocare con il doppio attaccante”.

Come sta Banda? “Ha fatto del lavoro saltuario da inizio settimana. Questa settimana va detto che è stata corta. Nei primi giorni ha fatto un lavoro quasi differenziato. Oggi penso possa fare tutto con la squadra ed essere a disposizione. Poi spetterà me scegliere se farlo partire dall’inizio o a partita in corso”.

Gandelman può giocare dall’inizio? “Lo stiamo gestendo in maniera intelligente per il problema al ginocchio. Non è passato ma è migliorato. Il fatto che non ha avuto tanta continuità in questo periodo si lega anche a quella problematica. Sta crescendo, come ha dimostrato come contro la Fiorentina. Per quello potrebbe essere un giocatore che potrebbe anche partire dall’inizio”.

Foto: sito Lecce