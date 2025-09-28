Di Francesco: “Deve essere un punto di partenza. Camarda? Ragazzo umile, farà strada”

28/09/2025 | 21:19:09

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Credo che la prestazione di oggi, con il punto fatto, debba essere un punto di partenza. Siamo stati intermittenti in altre gare, da inizio a fine partita è stata dentro. Siamo stati un po’ sfortunati sui legni, ma bravi a gestire e pensavamo anche di vincerla. Il Bologna ha grandi giocatori e risorse importanti davanti”.

Ci sono stati degli errori difensivi: “Devo dire la verità: questa squadra non era abituata tanto a palleggiare. Il gol è arrivato da una partenza dal portiere: non lo puoi fare sempre. Abbiamo preso gol da un fallo laterale nostro, poi alcuni errori individuali che hanno consentito ad Orsolini di andare dal dischetto. Per fare ottime gare, va fatta un’ottima fase difensiva: i gol sono da analizzare, in partenza però il difensore poteva aprirsi di più. Nel gol di Odgaard anche i centrocampisti devono scendere per coprire. Tiago Gabriel poteva leggere meglio la situazione, ma serve sempre l’aiuto del reparto”.

La panchina sta rispondendo presente: “Questa volta i subentrati hanno fatto la loro parte. Ho spostato Pierotti centralmente e chi è entrato, ha messo dentro sicuramente quello che avevano. Negli equilibri di squadra, servono queste frecce offensive. Camarda non dimentichiamo che è un ragazzino, si allena con umiltà e ha meritato quello che ha raccolto oggi”.

Foto: sito Lecce