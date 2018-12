Di Francesco: “Credo nel mio lavoro, ma bisogna cambiare rotta. Sulle critiche e le parole di Pallotta…”

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Viktoria Plzen e Roma, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato così in conferenza stampa: “Le parole di Pallotta? Sono virgolettate? Non riconosciamo queste dichiarazioni perché non ufficiali. C’è un allenatore che ha il suo pensiero che viene meno a causa dei risultati ma c’è la voglia di continuare. Io credo nel mio lavoro ma è ovvio che dobbiamo cambiare rotta. Abbiamo fatto il ritiro perché dobbiamo capire il motivo per cui non stiamo avendo i risultati che vorremmo. Le scelte? Non è il momento migliore per fare delle scelte diverse. Potrebbero giocare tanti dei giocatori visti contro il Cagliari e che giocheranno anche contro il Genoa. Giocherà Mirante al posto di Olsen, per il resto non ho ancora deciso. Le critiche? Ho la grande fortuna di conoscere questa piazza. Si arriva alle stelle per poi essere il peggiore del mondo in un momento. La vivo col desiderio di far riscattare la squadra, non personalmente. Qualcuno che mi critica, anche aspramente, non merita nemmeno le mie parole. Infortunati? Solo Pastore potrebbe giocare dal primo minuto. In molti che sono stati convocati potrebbero anche non andare in panchina. Perotti è praticamente impossibile che parta da titolare. De Rossi sta lavorando tantissimo e bene, spero di averlo a disposizione contro la Juve. Pellegrini avrà bisogno di un po’ di tempo. Dzeko potrebbe esserci contro la Juve ed è più avanti rispetto a El Shaarawy”, ha chiuso Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Roma