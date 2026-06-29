Di Francesco: “Credo che il prossimo CT sarà uno tra Conte e Mancini”

29/06/2026 | 11:35:51

Eusebio Di Francesco, dai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio, si è esposto in maniera favorevole agli hydration breaks: “Ci sono aspetti commerciali che non mi interessano, ma dal punto di vista dell’allenatore invece può essere importante dire qualcosa alla squadra, interrompere la gara e dare indicazioni. A me non dispiace. Sono quelle innovazioni che inizialmente vengono criticate, ma poi verranno accettate da tutti quanti”. Mentre sul discorso CT Azzurri, per il mister del Lecce, la lotta è tra due nomi: “Silvio Baldini ha fatto un ottimo lavoro, con valori, coraggio, predisposizione nel lavorare coi giovani. Ma credo ora si vada verso un allenatore di spessore internazionale, una certezza. Credo che se la stiano giocando Conte e Mancini, ma non so chi sia l’ideale”.

Foto: Instagram Venezia